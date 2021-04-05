Еще одно самоубийство: На госгранице с Беларусью застрелился военный

УНІАН

Ему было 20 лет

Во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Как отмечается, трагедия случилась вечером 2 апреля в Ковельском районе. Находясь в пограничном патруле по охране госграницы с Беларусью, 20-летний солдат срочной службы покончил с жизнью самоубийством. В частности, выстрелил себе в голову из автомата.

В настоящее время его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. 1 апреля покончил с собой военнослужащий ВСУ. Сослуживцы сняли на видео, как он, покурив травы, выстрелил себе в голову из автомата.

Трагедия произошла в воинской части в-3085 близ линии разграничения - село Золотой Колодец Донецкой области. По предварительным данным, все участники события курили легкие наркотики.

В разгар посиделок 20-летний солдат Алексей Саенко выстрелил себе в голову из автомата. Из видео понятно, что находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. Сам Саенко перед роковой очередью улыбался, курил и несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу.

В части в-3085 по поводу происшествия идет проверка.

Также 2 апреля произошло еще одно трагическое событие с участием военного. В учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы.