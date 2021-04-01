На глазах у сына: В Одесской области мужчина убил жену и выстрелил в себя

Национальная полиция Одесской области

Однако, ему жизнь спасли

На Одесчине 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 30 марта.

"По словам 19 - летнего сына супругов, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли-случилось непоправимое. Парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках. Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, женщину сразу госпитализировали, однако ранение 40-летней потерпевшей оказалось несовместимым с жизнью.

Стало известно, что мужчине сделали операцию, он находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Новости по теме: На Закарпатье мужчина в сауне убил двух детей своей сожительницы

Напомним, на Черниговщине мать нанесла своему 10-летнему сыну ножевого ранения в голову. Мальчик смог спастись от женщины, прибежав к соседке.