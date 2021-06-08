На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла чрезвычайная ситуация

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Оператор сообщил о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы"

На газопроводе в Ивано-Франковской области произошла чрезвычайная ситуация. Об этом сообщила пресс служба "Оператора ГТС Украины".

Как отмечается, на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" (возле села Клузо) сегодня около 12:40 произошла разгерметизация без возгорания.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС", - отмечается в сообщении.

Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада.

Оператор ГТС уверяет, что опасность для населенных пунктов поблизости отсутствует.

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В то же время детали инцидента и его причины обещают установить и сообщить в ближайшее время.

Напомним, ранее произошла авария на магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области (РФ) произошел взрыв, в результате чего был прекращен транзит газа на территорию Казахстана.