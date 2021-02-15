На Дружбы народов произошел масштабный пожар. Видео

Возгорание произошло в заведении общественного питания

В Киеве 15 февраля в парке Дружбы народов вспыхнул масштабный пожар в частности, загорелось деревянное здание одного из комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, возгорание возникло примерно в 11:24 в здании кафе парка Муромец, что в Деснянском районе столицы. По прибытии спасателей было установлено, что загорелось одноэтажное здание общественного питания. Пожар возник на площади 100 кв. м.

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На видеозаписи видно, как со стороны парка идут большие столбы черного дыма, которые укрывают прилегающую дорогу. В связи с этим на некоторых участках дороги ограничена видимость для водителей.

Пожарные смогли локализовать огонь в 12:24, а через 20 минут пожар полностью погасили. К операции было привлечено 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 спасателей.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар одном из детских садов. В результате этого были эвакуированы 124 воспитанника учреждения.