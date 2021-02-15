На Дружбы народов произошел масштабный пожар. Видео
Возгорание произошло в заведении общественного питания
В Киеве 15 февраля в парке Дружбы народов вспыхнул масштабный пожар в частности, загорелось деревянное здание одного из комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации, возгорание возникло примерно в 11:24 в здании кафе парка Муромец, что в Деснянском районе столицы. По прибытии спасателей было установлено, что загорелось одноэтажное здание общественного питания. Пожар возник на площади 100 кв. м.
На видеозаписи видно, как со стороны парка идут большие столбы черного дыма, которые укрывают прилегающую дорогу. В связи с этим на некоторых участках дороги ограничена видимость для водителей.
Пожарные смогли локализовать огонь в 12:24, а через 20 минут пожар полностью погасили. К операции было привлечено 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 спасателей.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, недавно в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар одном из детских садов. В результате этого были эвакуированы 124 воспитанника учреждения.