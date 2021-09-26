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На довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника: Идет расследование

Фото из открытых источников

ЦИК зарегистрировала тезку самовыдвиженца Виталия Войцеховского

В Черкасской области на округе 197 зарегистрировали кандидата-двойника. Полиция начала расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права. Об этом сообщили пресс-службы областной полиции и ЦИК.

Как отмечается, 24 сентября Центризбирком зарегистрировал самовыдвиженца Виталия Войцеховского 1974 года рождения. Однако ранее ЦИК также зарегистрировала кандидатом на довыборах мэра Золотоноши Виталия Войцеховского 1967 года рождения.

В тот же день мэр Золотоноши подал в полицию заявление о том, что ЦИК зарегистрировала кандидатом мужчину, который является его полным тезкой.

По его словам, зарегистрирован ЦИК мужчина изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Известно, что Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Как сообщалось ранее, 1 сентября начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 31 октября 2021 года. Новых депутатов выбирают на замену Колыхаеву и Скичку.

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