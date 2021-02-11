На дорогу Киев – Чоп сошла лавина. Движение заблокировано
Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области
Во Львовской области сегодня произошел сход лавины. Лавина заблокировала участок дороги международного значения Киев – Чоп. Об этом сообщает местное СМИ "Новини Закарпаття".
Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.
"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп – Киев", – рассказали в агентстве.
В сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 февраля, в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.