На дорогу Киев – Чоп сошла лавина. Движение заблокировано

Фото из открытых источников

Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области

Во Львовской области сегодня произошел сход лавины. Лавина заблокировала участок дороги международного значения Киев – Чоп. Об этом сообщает местное СМИ "Новини Закарпаття".

Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.

"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп – Киев", – рассказали в агентстве.

В сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.

Новости по теме: Метели и заносы: Водителей предупредили об ухудшении погодных условий

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 февраля, в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.