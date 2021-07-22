На Донбассе зона возле Золотого превращается в горячую точку, - ОБСЕ

СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений

На Донбассе район возле населенного пункта Золотое Луганской области превращается в горячую точку из-за роста количество обстрелов. Об этом говорится в заявлении специального представителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.

"В прошлом году группа договорилась о мерах по усилению режима прекращения огня. И после этого в течение нескольких месяцев наблюдалась значительная стабилизация режима тишины.

Однако, приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - заявила Грау накануне своего ухода с этой должности.

Напомним, ранее спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Гайди Грау заявила про ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств на Донбассе. Также она констатировала, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня.