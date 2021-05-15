На Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины", - ООС

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Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 15 мая, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.

Кроме этого, из минометов 82-го калибра НВФ осуществили обстрел в направлении населенного пункта Широкино.

Как отмечается, возле Марьинки представители НВФ два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.

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Напомним, ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия может использовать незаконную выдачу паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) как повод для атаки на Украину для "защиты российских граждан".