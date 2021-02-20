На Донбассе зафиксировали пять нарушений "режима тишины", работал снайпер

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Украинские военные открывали ответный огонь

На Донбассе в течение текущих суток, 20 февраля, зафиксировали пять нарушений "тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что утром противник неподалеку от Южного открывал прицельный огонь по украинским позициям из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

В то же время вблизи Новгородского НВФ обстреляли не только позиции Вооруженных сил, но и дома местных жителей из минометов 120-го калибра. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка были зафиксированы обстрелы из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы незаконных вооруженных формирований. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представители ОБСЕ. Среди военнослужащих ООС боевых потерь нет.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что к военнослужащим в районе проведения Операции объединенных сил штрафы за ответный огонь на провокации со стороны незаконных вооруженных формирований не применяются. По его словам, для создания безопасных условий выполнения боевых задач введена выплата соответствующего денежного вознаграждения.