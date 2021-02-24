На Донбассе задержали представителя НВФ, - ООС

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Он пытался проникнуть на украинские позиции

На Донбассе возле населенного пункта Чермалык, украинском военном удалось задержать представителя незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

"Возле населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции", - говорится в сообщении.

Известно, что во время задержания противник нанес военнослужащему ВСУ легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал представителя НВФ.

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Кроме этого, в штабе отметили, что по состоянию на 17:00 24 февраля НВФ совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций ВСУ.

В частности, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного – из стрелкового оружия.

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Напомним, ранее Кабинет министров внес в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года пункт о восстановлении контроля над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.