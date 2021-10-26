На Донбассе задержали полицейского за продажу оружия из зоны ООС. Видео

Вместе с сообщником мужчина сбывал "товар" представителям криминалитета

В Краматорске задержали полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" по подозрению в продаже оружия представителям криминалитета из района проведения ООС. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, полицейский был командирован в зону ООС, где на Донбассе организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины.

"Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях г. Краматорск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Однако, сразу после очередного сбыта оружия оба злоумышленника были задержаны.

В частности во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

61 гранату;

четыре мины различной модификации;

почти 13 кг взрывчатых веществ;

30 взрывателей;

38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;

более 10 600 патронов различного калибра;

пистолеты-пулеметы, карабины.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.

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