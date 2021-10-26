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На Донбассе задержали полицейского за продажу оружия из зоны ООС. Видео

Вместе с сообщником мужчина сбывал "товар" представителям криминалитета

В Краматорске задержали полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" по подозрению в продаже оружия представителям криминалитета из района проведения ООС. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, полицейский был командирован в зону ООС, где на Донбассе организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины.

"Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях г. Краматорск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Однако, сразу после очередного сбыта оружия оба злоумышленника были задержаны.

В частности во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

  • 61 гранату;
  • четыре мины различной модификации;
  • почти 13 кг взрывчатых веществ;
  • 30 взрывателей;
  • 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;
  • более 10 600 патронов различного калибра;
  • пистолеты-пулеметы, карабины.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.

Новости по теме: Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня

Как сообщалось ранее, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный погиб, а еще один получил осколочное ранение.

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