На Донбассе задержали полицейского за продажу оружия из зоны ООС. Видео
Вместе с сообщником мужчина сбывал "товар" представителям криминалитета
В Краматорске задержали полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" по подозрению в продаже оружия представителям криминалитета из района проведения ООС. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Как отмечается, полицейский был командирован в зону ООС, где на Донбассе организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины.
"Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях г. Краматорск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Однако, сразу после очередного сбыта оружия оба злоумышленника были задержаны.
В частности во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 61 гранату;
- четыре мины различной модификации;
- почти 13 кг взрывчатых веществ;
- 30 взрывателей;
- 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;
- более 10 600 патронов различного калибра;
- пистолеты-пулеметы, карабины.
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.
Как сообщалось ранее, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный погиб, а еще один получил осколочное ранение.