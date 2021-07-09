На Донбассе втрое возросло количество нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ

Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик ОБСЕ

Также увеличивается использование более смертоносных и разрушительных видов оружия

Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что на Донбассе ухудшается ситуация с безопасностью, в частности количество нарушений режима тишины увеличилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы становятся все острее", - заявил наблюдатель СММ ОБСЕ.

Он также отметил, что более серьезными стали нарушения режима прекращения огня, трудности, с которыми сталкиваются гражданские лица, и ограничение свободы передвижения СММ, особенно интенсивное и непрерывное глушения беспилотников миссии.

Главный наблюдатель подчеркнул, что 80% дальних полетов БПЛА СММ ОБСЕ пострадали от глушения, которое недавно привело к падению другого самолета.

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"Со времени моего последнего доклада миссия наблюдала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", - сказал Чевик.

Как отмечается, большинство боевых действий происходило вдоль линии соприкосновения, также заметно возросло использование более смертоносных и разрушительных вооружений, вследствие этого больший ущерб наносят гражданской инфраструктуре.

По словам Чевика, СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения в период с 21 марта по 6 июня 2021 года. Почти 75% этих жертв погибли от мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Главный наблюдатель СММ рассказал, что свобода передвижения гражданских прежнему жестко ограничивается через линию столкновения, и призвал открыть блокпосты, в частности новые КПВВ в Золотом и Счастье.

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Напомним, ранее специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Гайди Грау заявила о ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств на Донбассе.