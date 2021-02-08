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На Донбассе военных Объединенных сил дважды обстреляли из гранатометов и минометов

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Обстрелы зафиксировали возле Южного и Водяного

На Донбассе в течение 8 февраля незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и минометы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Южного противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

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Еще одно нарушение было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, возле населенного пункта Водяное, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что украинские военные ответили на прицельные обстрелы противника. Кроме того, о фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

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По предварительной информации, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, накануне на Донбассе вблизи Новомихайловки незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а также осуществили прицельный выстрел из снайперского оружия. В ходе обстрелов военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение, с которым его госпитализировали. 

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