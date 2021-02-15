На Донбассе военных из ООС дважды обстреляли из гранатометов и пулемета
Режим прекращения огня был нарушен возле Славного и Светлодарска
На Донбассе 15 февраля незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и пулемет. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
В течение суток на большинстве участков в районе проведения ООС соблюдалось перемирие. Однако, в вечернее время противник открыл огонь в сторону украинских позиций.
В частности, возле Славного (оперативно-тактическая группировка "Восток") незаконные вооруженные формирования осуществили неприцельные выстрелы из станкового противотанкового гранатомета.
Также обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там вблизи города Светлодарск Донецкой области противник совершил провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
О фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ. По состоянию на 17:00 боевых потерь среди украинских военных нет.
Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и Новоалександровки. Всего в течение 14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил погибли трое военных.