На Донбассе военных из ООС дважды обстреляли из гранатометов и пулемета

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим прекращения огня был нарушен возле Славного и Светлодарска

На Донбассе 15 февраля незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и пулемет. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В течение суток на большинстве участков в районе проведения ООС соблюдалось перемирие. Однако, в вечернее время противник открыл огонь в сторону украинских позиций.

В частности, возле Славного (оперативно-тактическая группировка "Восток") незаконные вооруженные формирования осуществили неприцельные выстрелы из станкового противотанкового гранатомета.

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Также обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там вблизи города Светлодарск Донецкой области противник совершил провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ. По состоянию на 17:00 боевых потерь среди украинских военных нет.

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Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и Новоалександровки. Всего в течение 14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил погибли трое военных.