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На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного

Фото из открытых источников

Мужчину доставили в больницу

В четверг, 17 июня, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на востоке Украины был ранен украинский военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 17 июня, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", около 18:30, в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего оценивают как средней тяжести.

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Напомним, Кабмин с 17 июня отменил обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для тех, кто прибывает с неподконтрольных территорий Донбасса

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