На Донбассе во время обстрела НВФ погиб гражданский, один военный ранен, - ООС

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НЗФ также применяли беспилотник

С начала текущих суток, 11 августа, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле Новомихайловки и Новоселовки Второй НВФ вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122 мм. Также из этих артиллерийских систем осуществили обстрел указанных населенных пунктов.

В результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

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Как отмечается, во время обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Также на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов НВФ один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Сейчас воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об убийстве незаконными вооруженными формированиями трех граждан Украины, которые содержались в исправительной колонии.

Позже Донецкая областная прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства трех украинцев в Кировской исправительной колонии на территории ОРДО.