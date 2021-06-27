На Донбассе во время обстрела НВФ ранили украинского военного, - ООС

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Зафиксировали также полет беспилотника

С начала текущих суток, 27 июня, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи поселка Шумы противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки НВФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов, в результате чего один военный получил осколочное ранение.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого оценивают как удовлетворительное.

Кроме этого, на Приазовье, недалеко от Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на севере Луганской области был зафиксирован пролет БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

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Напомним, в субботу, 26 июня, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погиб уроженец Кривого Рога Андрей Гонар.