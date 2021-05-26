На Донбассе во время обстрела НВФ был ранен украинский военный, - ООС

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На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь

С начала текущих суток, 26 мая, незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Крымское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты.

Неподалеку Прицепиловки НВФ осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки открывал огонь из снайперского оружия.

Как отмечается, в результате огня противника украинский военный получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса под контроль правительства Украины.