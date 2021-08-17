На Донбассе во время обстрела НВФ погиб украинский военный, - ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 16 августа, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле Золотого-4 НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье НВФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Новомихайловки, а также вблизи Причепиловки, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате обстрелов НВФ один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

С начала текущих суток, 17 августа, со стороны НВФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное возле Донецка НВФ применили минометы 120-го калибра.

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Напомним, недавно в Одесской и Харьковской областях задержали двоих бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам украинских позиций на Донбассе.