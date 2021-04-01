Во время обстрела НВФ возле Шумов был ранен украинский военный, - ООС

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Его состояние оценивают как удовлетворительное

С начала текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, НВФ обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 представители НВФ обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, в пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов. В результате действий противника один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого удовлетворительное.

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Напомним, ранее в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий для провокации украинских военных в ответ на враждебные действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе.