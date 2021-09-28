На Донбассе в воскресенье погиб военный: Названо имя

НВФ атаковали украинских военных Фото из открытых источников

Это командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов

На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, 49-летний командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виктор Молостов. Об этом говорилось в Facebook Сахновщинской территориальной общины.

Как отмечается, у умершего остались жена и двое детей.

Известно, что церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.

Напомним, что ранее, 25 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня при этом два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате провокационных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Также 26 сентября, НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил подорвался на неизвестном устройстве и умер, а другой получил огнестрельное осколочное ранение.

А с начала сегодняшних суток на Донбассе НВФ трижды нарушили режим прекращения огня, в результате двое украинских военных получили ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.