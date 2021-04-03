На Донбассе в результате подрыва на мине погиб военный

Боец погиб вблизи населенного пункта Шумы

Сегодня, 3 апреля, вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный, подорвавшись на неизвестном минно-взрывном устройстве. Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook .

Согласно сообщению, в результате взрыва мины украинский боец получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - рассказали в группировке.

Напомним, вчера, 2 апреля, на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате чего ранены двое украинских военных и один гражданский.