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На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских военных, – ТКГ

Фото из открытых источников

Противник открывал огонь в районе Торецка и Северодонецка

На Донбассе сегодня, 6 февраля, были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Telegram.

Отмечается, что украинские защитники получили ранения около 13:00 в результате обстрела в районе Торецька и Северодонецка. Военным была оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

В то же время украинская сторона Совместного центра по контролю и координации ввела "режим тишины" на обоих участках линии разграничения и направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Напомним, в течение 5 февраля на Донбассе незаконные вооруженные формирования совершили шесть нарушений режима прекращения огня. "Режим тишины" не соблюдался возле Новомихайловки, Светлодарска, Богдановки и Водяного.

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Ранее сообщалось, что представители НЗФ обнародовали видео с военнослужащим, которого с 28 января считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Военного заставили лить грязь на Украину и собратьев.

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