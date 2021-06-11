На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

С начала дня НВФ пять раз нарушали режим прекращения огня

С начала текущих суток, 11 июня, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе , в результате чего погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил .

Согласно сообщению, обстрелы из минометов 82-го калибра были зафиксированы вблизи Водяного, что возле Донецка. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, НВФ дважды открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как отмечается, в результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Кроме того, противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов в направлении Опытного, а вблизи населенного пункта Южное вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех нарушениях со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

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Напомним, 6 июня на Донбассе один боец Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве и получил боевое травмирование. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника оценивалось как средней тяжести.