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На Донбассе в результате обстрелов НВФ погиб военный, еще двое ранены, - ООС

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 февраля, также погиб один военнослужащий ВСУ, еще один ранен

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов противника один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения. 

Также неподалеку Водяного, на Приазовье, НВФ вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью УМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

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В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского – из стрелкового оружия.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

В результате обстрела получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставлены в лечебное учреждение.

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С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, НВФ осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения. 

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Красногоровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов.

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Напомним, ранее стало известно, что в результате пожара в блиндаже на Донбассе погибли трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

 

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