На Донбассе в результате обстрелов НВФ погиб украинский военный

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Противник 5 раз нарушил режим тишины в течение дня

С начала суток на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Один из бойцов Вооруженных сил Украины погиб. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

В частности, противник обстреливал позиции украинских военных вблизи Водяного, что на Приазовье. Там НВФ дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А возле Авдеевки открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Нарушения режима прекращения огня также зафиксированы вблизи населенных пунктов мирное и Березовое.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что украинские бойцы открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

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Как сообщалось, с начала месяца на Донбассе наблюдается обострение ситуации. К примеру, 1 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.