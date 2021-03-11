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На Донбассе в результате обстрелов НВФ был ранен украинский военный

Фото из открытых источников

Сейчас его состояние здоровья оценивают как удовлетворительное

В четверг, 11 марта, в результате прицельного обстрела незаконных вооруженных формирований возле Новозвановки украинский военный получил ранение. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Согласно сообщению, НВФ применили автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Как отмечается, в результате огня противника военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 10 марта, зафиксировала на Донбассе 115 нарушений режима прекращения огня.

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