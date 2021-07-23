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На Донбассе в результате обстрела пострадал мирный житель Марьинки

EPA

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела

Во время утреннего обстрела Марьинки пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом информирует полиция Донецкой области.

Отмечается, что мужчина получил ранение утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.

"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

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