На Донбассе в результате обстрела НВФ ранили украинского военного

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Сейчас раненого доставили в медучреждение

В понедельник, 26 апреля, украинский военный получил осколочное ранение в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает ОТУ "Север".

Согласно сообщению, представители НВФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение.

Как отмечается, раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья защитника оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

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Напомним, недавно представители незаконных вооруженных формирований совершили обстрел, в результате чего пришлось эвакуировать саперов, которые работали возле с. Гнутово в Донецкой области.