На Донбассе в результате обстрела НВФ погиб украинский военный
На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь
С начала текущих суток, 22 августа, на востоке Украины зафиксировано три нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, вблизи Луганского НЗФ обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Как отмечается, в результате обстрела противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в период с 24 по 28 августа НВФ на Донбассе собираются провести сборы с военнообязанными запаса.