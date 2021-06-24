На Донбассе в результате обстрела НВФ был ранен украинский военный

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О нарушениях сообщено представителям ОБСЕ

В четверг, 24 июня, незаконные вооруженные формирования вновь нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

Согласно сообщению, НВФ осуществили обстрел позиций украинских защитников со станковых гранатометов неподалеку от населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

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Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военного оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау отметила ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.