На Донбассе умер военный из Винницкой области

Иллюстративное фото из открытых источников

Обстоятельства смерти пока уточняют

В зоне проведения операции Объединенных сил скончался военнослужащий Алексей Саенко, который был родом из Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Солдат Алексей Николаевич Саенко 2000 г. р. родом из с. Сподахи Винницкого района. Он был призван на срочную военную службу Немировским РВК 16 июня 2020 года, впоследствии подписал контракт", - говорится в сообщении.

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Сейчас обстоятельства смерти военного уточняются. Известно, что у него остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра.

Как отмечается, Алексея Саенко похоронят в родном селе Сподахи, ориентировочно церемонию проведут завтра, 3 апреля.

Напомним, ранее со СМИ стало известно, что в ночь на 1 апреля возле Золотого Донецкой области военнослужащий ВСУ совершил самоубийство. Возможно, погибшим и был Саенко.