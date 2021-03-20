На Донбассе украинский военный получил смертельное ранение, - ООС

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На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь

С начала этих суток незаконные вооруженные формирования на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем.

По позициям украинских военных в пригороде Лебединское – НВФ применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, в результате обстрелов противника один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 марта, на Донбассе, возле Водяного, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимо с жизнью.