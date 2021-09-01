На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение

Раненный военный на Донбассе Фото из открытых источников

После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное

Сегодня, 1 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ответным огнем украинские военные прекратили действия противника.

Кроме того, о действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, сегодня, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.