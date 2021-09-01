home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение

Раненный военный на Донбассе Фото из открытых источников

После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное

Сегодня, 1 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ответным огнем украинские военные прекратили действия противника.

Кроме того, о действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Новости по теме: Украинская делегация передала Байдену список удерживаемых в Крыму и на Донбассе

Напомним, сегодня, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Тарифы на газ в Украине: Сколько будет стоить энергоресурс в сентябре и как уменьшить платежки в отопительный сезон Социальная помощь по-новому: Какие изменения в правилах предоставления субсидий будут действовать в Украине осенью Первые результаты визита Зеленского в США, кампания по добровольному декларированию и День знаний: Главное на утро 1 сентября Кампания добровольного декларирования и реформа питания в образовательных учреждениях: Какие изменения ждут украинцев в сентябре-2021

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект