На Донбассе украинских военных дважды обстреляли из подствольных гранатометов
Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное
На Донбассе в течение 13 февраля незаконные вооруженные формирования осуществили два нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке в районе проведения операции Объединенных сил.
В частности, обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там возле села Старогнатовка Донецкой области и вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов.
Военные Объединенных сил отреагировали на атаку вооруженных формирований и открыли ответный огонь.
Также о факте нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.
По предварительным данным, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, заверили в штабе ООС.
Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток на Донбассе зафиксировала 896 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них — взрывы, связанные с учениями в неподконтрольных Кабмину районах.