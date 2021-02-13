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На Донбассе украинских военных дважды обстреляли из подствольных гранатометов

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное

На Донбассе в течение 13 февраля незаконные вооруженные формирования осуществили два нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке в районе проведения операции Объединенных сил. 

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там возле села Старогнатовка Донецкой области и вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов.

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Военные Объединенных сил отреагировали на атаку вооруженных формирований и открыли ответный огонь.

Также о факте нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

По предварительным данным, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, заверили в штабе ООС. 

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Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток на Донбассе зафиксировала 896 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них — взрывы, связанные с учениями в неподконтрольных Кабмину районах.  

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