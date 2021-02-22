На Донбассе во время обстрела из гранатометов погиб военный с ООС

На Донбассе ранили украинского военного Фото из открытых источников

Еще один военный получил осколочные ранения

На Донбассе в течение 22 февраля незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, возле Авдеевки противник несколько раз атаковал украинские позиции из станковых и ручных противотанковых гранатометов и из стрелкового оружия. В результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один военный получил осколочные ранения.

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Кроме того, в пригороде Марьинки незаконные вооруженные формирования вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Возле Водяного, что на Приазовье, враг стрелял из подствольных гранатометов, стрелкового оружия и осуществил дистанционное минирование местности в направлении позиций Объединенных сил минами ПОМ-2.

О фактах нарушения было сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия вблизи Светлодарска. В результате украинские военные открыли ответный огонь.