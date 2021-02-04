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На Донбассе украинских бойцов обстреляли из гранатометов и миномета, есть раненый

На Донбассе ранили украинского военного Фото из открытых источников

Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение

На Донбассе 4 февраля незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, на Приазовье. В районе Павлополя незаконные вооруженные формирования били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле Пивденного, противник обстрелял украинские позиции из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь. 

Также в течение дня был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.

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Впоследствии обо всех фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

Напомним, недавно на Донбассе вблизи Шумов вражеский снайпер выстрелил в украинского военного. Защитнику была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

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