На Донбассе у линии разграничения взрывом разнесло дом

ГСЧС

К счастью, никто не пострадал

В Донецкой области вблизи линии разграничения прогремел взрыв газа снес дом. Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 апреля в 09:20 в главное управление поступила информация о пожаре в результате взрыва баллона с газом в жилом доме по адресу: Волновахский район, с. Гранитное, вул. Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате вспышки газо-воздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в здании жилого дома.

При этом добавляется, что погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации аварии было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Напомним, ранее в Житомире местный житель пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования он врезался в припаркованный автомобиль, а позже получил травмы в результате взрыва гранаты, которую держал в руках и хотел бросить в полицейских.