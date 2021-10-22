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На Донбассе ранили украинского военного, еще один – травмирован

Фото из открытых источников

Возле Новозвановки НВФ применили противотанковый ракетный комплекс

В течение суток 22 октября со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, одного военного ранили. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья удовлетворительное.

Неподалеку от Золотого-4 противник дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки НВФ осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Сообщается, что в сторону Катериновки дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, украинские позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

У Новозвановки НВФ применили противотанковый ракетный комплекс, вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе отметили, что украинские военные, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Как сообщалось ранее, в течение минувших суток, 21 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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