На Донбассе ранили украинского военного

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На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь

Вечером в среду, 16 июня, в результате обстрела НВФ на Донбассе был ранен украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТГ "Север" около 19:30 в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего оценивают как удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный из Львовской области. Рассматривают версию самоубийства или несчастного случая.