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На Донбассе ранили еще одного украинского военного

Фото из открытых источников

На обстрелы НВФ украинские военные открыли ответный огонь

В четверг, 1 апреля, в результате обстрела НВФ на Донбассе еще один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает в Facebook ОТУ "Север". 

Согласно сообщению, представители НВФ нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранотомета неподалеку от населенного пункта Новотошковка.

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Как отмечается, в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что 1 апреля во время обстрела НВФ возле Шумов был ранен украинский военный.

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