На Донбассе противник семь раз атаковал украинских бойцов, есть погибший

EPA

Еще один военнослужащий получил осколочные ранения

На Донбассе в течение 23 февраля незаконные вооруженные формирования осуществили семь нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, вблизи Зайцево противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате вражеской атаки один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один защитник получил осколочные ранения.

Также возле Красногоровки противник открыл огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. А у Песков обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Луганского и Авдеевки незаконные вооруженные формирования стреляли в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов, возле Гнутово – из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов противник вел прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы противника военные Объединенных сил открывали ответный огонь. При этом о фактах нарушения были уведомлены представители ОБСЕ.

Напомним, недавно незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил ранения.