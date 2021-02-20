На Донбассе позиции ООС обстреляли из минометов: Было выпущено более 30 мин

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Всего режим прекращения огня был нарушен шесть раз

На Донбассе 20 февраля незаконные вооруженные формирования возле Новгородского обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, за прошедшие сутки, 19 февраля, противник совершил еще пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там возле Зайцево, вражеские войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного – из гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – добавили в штабе ООС.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении позиций Объединенных сил минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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О фактах нарушения через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. По предварительным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине определила четыре горячие точки на Донбассе, где за год произошло примерно 76% из всех зафиксированных нарушений прекращения огня.