На Донбассе позиции ООС обстреляли из минометов: Было выпущено более 30 мин
Всего режим прекращения огня был нарушен шесть раз
На Донбассе 20 февраля незаконные вооруженные формирования возле Новгородского обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Кроме того, за прошедшие сутки, 19 февраля, противник совершил еще пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там возле Зайцево, вражеские войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.
Вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного – из гранатометов и стрелкового оружия.
"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – добавили в штабе ООС.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении позиций Объединенных сил минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
О фактах нарушения через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. По предварительным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.
Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине определила четыре горячие точки на Донбассе, где за год произошло примерно 76% из всех зафиксированных нарушений прекращения огня.