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На Донбассе позиции ООС обстреляли из минометов: Было выпущено более 30 мин

Фото из открытых источников

Всего режим прекращения огня был нарушен шесть раз

На Донбассе 20 февраля незаконные вооруженные формирования возле Новгородского обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

Кроме того, за прошедшие сутки, 19 февраля, противник совершил еще пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там возле Зайцево, вражеские войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

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Вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного – из гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – добавили в штабе ООС. 

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении позиций Объединенных сил минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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О фактах нарушения через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. По предварительным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине определила четыре горячие точки на Донбассе, где за год произошло примерно 76% из всех зафиксированных нарушений прекращения огня.

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