На Донбассе получил ранение украинский военный, - ООС

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НВФ в течение дня совершили пять обстрелов украинских позиций

С начала текущих суток, 17 апреля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12.

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В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, что в Донецкой области, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате обстрелов противника один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Его состояние оценено как средней степени тяжести.

Напомним, на следующей неделе вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас планируют посетить восток Украины, чтобы оценить ситуацию в регионе.