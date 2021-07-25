На Донбассе получил ранение украинский военный

Состояние раненого оценивается как средней тяжести

На Донбассе во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" .

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НВФ нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В результате этого, украинский воин получил ранение. Ему оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

О действиях противника сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Напомним, в Харькове, 23 июля, умер боец 57-й бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь, которого неделей ранее ранили на Донбассе. Когда мужчина потравил в больницу, медики зафиксировали значительные ранения: посеченные осколками ноги, осколки в шее, пневмоторакс, осколки в легких.