На Донбассе погиб военный, еще трое ранены, - ООС

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Пострадавших доставили в больницу

В понедельник, 5 июля, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погиб военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские военные были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала конфликта на Донбассе погиб 141 правоохранитель, а с 1991 года более 1,2 тыс. работников органов внутренних дела погибли от рук преступников.