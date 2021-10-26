На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное

На Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции, в результате чего один военный погиб, а еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" .

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения не совместимые с жизнью. Еще один получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что защитники Украины открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

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Напомним, 22 октября на Донбассе в результате действий со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.