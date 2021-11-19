На Донбассе погиб украинский военный

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Противник трижды применял запрещенное минскими договоренностями вооружение

На Донбассе с начала суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим "тишины", в результате чего погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

Как отмечается, трижды противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В направлении Марьинки НВФ вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в публикации.

Командование и личный состав Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшему военному.

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Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.