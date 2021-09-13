На Донбассе погиб украинский разведчик Денис Герман

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Ему 29 сентября должно было исполниться 32 года

В зоне Операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания погиб разведчик 74-й отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Денис Герман. Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"11 сентября во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, разведчик глубинной разведки 74 ОРБ Денис Герман. Денис родился 29 сентября 1989 года в Запорожье", – говорится в сообщении.

Как известно, Герман учился в общеобразовательной школе № 91. Закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права.

Также 29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

Прощание с Героем состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее защитников (парк Металлургов).

Напомним, что в течение 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.