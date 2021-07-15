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На Донбассе погиб танкист из Днепропетровской области

Зеркало недели

Он был наводчиком танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб танкист родом из Днепропетровской области. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Софиевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

"С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 года в районе проведения Операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с. Криничеватое Софиевского района", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В зоне ООС в результате вражеского огня получили ранения двое бойцов ВСУ

Заметим, ранее в штабе ООС отметили, что в течение минувших суток, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое военных ВСУ. О гибели защитников 14 июля не сообщалось.

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